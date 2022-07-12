英特爾（Intel）與系微(6231)攜手國立台北大學，開設並完成首期UEFI（統一可延伸韌體介面）韌體開發人才培訓課程，幫助有興趣的大學生清楚了解UEFI韌體介面如何與今日電腦架構互動，並為台灣強健資通訊產業播下更多韌體人才種子，善盡企業社會責任。

UEFI已在普遍使用的x86架構電腦中取代傳統BIOS（基本輸入輸出系統），負責開機時初始化硬體，作為硬體、韌體和作業系統間的溝通介面。UEFI具諸多特色與優勢，包括執行於32／64位元模式，非記憶體容量受限的BIOS 16位元真實模式，及支援安全開機功能等。

硬體需要設計完善的韌體和軟體，才能將整體效能發揮得淋漓盡致，幾乎每樣電子產品均需要韌體才能運作，例如日常生活經常使用的USB充電器和行動電源，內部設有韌體處理充放電作業與安全保護機制。韌體開發可適用於所有產品，UEFI開發工作尤其核心。

UEFI使用C語言並導入模組化概念，對開發者而言更易於修改與發展獨有特色，如目前各主機板廠牌的圖形化UEFI介面即為範例之一。此次培訓課程由系微負責課程規畫與教材內容、英特爾提供搭載Intel Core處理器的硬體平台，於北大首次推出。

三方合作的UEFI培訓課程於甫結束的北大資工系四年級第二學期開設，吸引34位學生報名選修，甚至有已搶先修習完畢程式設計、資料結構、演算法等必修課程的大二、大三學生及外系學生加入。

其中，系微除了提供業界教學師資外，還貢獻教材內容，將自行開發的H2ODDT系統診斷與除錯工具供教學使用。學生、開發者僅透過一條USB連結線即可得知開發平台運作狀況，取代傳統使用昂貴硬體拉線至開發平台方式，大幅降低入門門檻與開發時間。

資工系所過去較深入介紹作業系統和應用程式，底層硬體互動相對缺乏。此課程經18周教學，除將學校的基礎教育、學術養成結合實作與業界應用，通過課堂標準的學生可獲得3學分，並獲得珍貴的專案開發經驗，讓學生理解職場需求，未來應用所學銜接職場更順暢。

英特爾和系微皆為UEFI論壇創始者暨推廣者會員之一，在UEFI方面皆有深厚底蘊。系微更是唯一總部設在台灣的UEFI解決方案供應商，極為重視UEFI在台灣日後的發展，期盼以這次三方合作擴大影響未來人才庫的質與量。

英特爾表示，台灣資通訊產業發達，UEFI人才需求活絡，希望能協助學生接軌產業，並以容易取得相關資源的MinPlatform開放原始碼進行個人電腦／伺服器UEFI開發，讓更多優秀人才可輕鬆地投入研究，並計畫提供實習機會給具相關經驗與實力的新鮮人。