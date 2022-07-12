日常生活開銷大增，加上銀行利率又一直上揚之下，澳洲民眾信心已連續8個月都走跌，並且跟2020年新冠病毒爆發後的7月一樣低。

根據12日Westpac-Melbourne Institute所公布的澳洲消費者信心指數，繼6月月減4.5%之後，7月繼續下跌3%並降到83.8。2020年7月時，澳洲民眾信心一度重挫23%，同樣也是來到83.8，表示悲觀遠大於樂觀。

專家學者認為，生活愈來愈不容易下，自從2021年11月迄今，澳洲市場信心已大減約20%。同時，也是連續5個月都是悲觀看法居多。另外，由ANZ銀行主導的另份報告中，因通膨飆升預估將高達6%，消費者信心也是下降約2.5%。

為了抑制通膨大漲，澳洲央行上周才又升息兩碼並來到1.35%。ANZ銀行指出，從4月以來，買屋有房貸壓力的民眾信心重挫25%，但租房子的只有小減4%。

分析師認為，澳洲銀行利率升太快，是從1994年以來都未曾見過的。家庭開支暴增下，澳洲人民的信心當然會減少。另外，借錢成本大增，汽價、房價還有食品價格等萬物齊漲下，澳洲家庭財務也年減2.8%。

至於展望澳洲未來12個月的經濟前景指數也下滑4.2%，未來五年的展望更是大減6.7%。