加拿大北陸能源（Northland Power Inc.）今宣布在台灣啟用位於台北市中山區的全新辦公室。北陸能源為全球獨立發電商，致力於透過再生能源發電，實現能源轉型的願景。該公司在台灣的「北能（NorthWind）離岸風力發電計畫」已通過環評初審。

北陸能源台灣區負責人岳慕駒（Felipe Montero）表示：「台北全新辦公室正式啟用，是我們深化耕耘亞太區重要據點的實踐。台北辦公室採用綠色建築材料與設計，具有開放式的工作空間，辦公室也選用符合人體工學的升降辦公桌，期待能讓同仁們在更寬敞、適合協作且舒適的辦公環境中，持續專注為我們的客戶和商業夥伴提供更專業、可靠的優質服務。」

自1987年成立以來，北陸能源長期開發、建置、持有和營運具永續發展特質之基礎建設，此外，北陸能源擁有並管理多元化的發電組合，包括陸上可再生能源、高效的天然氣能源，以及公用事業能源供應。北陸能源的總部位於加拿大多倫多，並在全球設有八個辦公室，旗下共擁有3.0 GW（淨2.6GW）的裝置發電容量，且具有規模超過14GW處於不同開發階段的潛在發電容量。

北陸能源在2016年以「海龍離岸風電計畫」進軍台灣市場，目前有逾120位來自全球28個國家的員工與產業專家駐台，在台灣打造國際化風電團隊，將風場建置的國際經驗與先進技術引進台灣，也致力於在地人才培訓，協助台灣擴大再生能源發展與技術實力，逐步邁向能源轉型的永續未來。