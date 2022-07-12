陸股經過日前大幅拉回後，今（12）日整裝重發，帶動在台股交易、與陸股連動的正向ETF齊揚。台新投信表示，從歷史經驗來看，上証指數過去5次第一波修復行情中，平均漲幅逾25％；伴隨北上資金回流，A股行情可期。

台新中証消費服務領先指數基金葉宇真表示，根據歷史經驗，上証指數過去5次第一波修復行情中，平均漲幅逾25％，另反映中國相關政策不確定性逐漸緩解以及基本面開始修復，近期北向資金大幅流入A股，A股後市漲升行情看俏。

陸股正向ETF今天整體相對亮眼，包括元大滬深300正2、富邦上証正2、富邦中証500、中信中國高股息、國泰中國A50正2、元大上證50等，今天股價多有0.4～0.5％的上漲表現。

葉宇真指出，就股市分析，歷史上A股和美股整體相關性不高，1991年以來，上証綜指和標普500滾動3個月的相關係數均值為0.17，2014年11月滬港通開通後，該相關係數均值也僅為0.4。

進一步觀察2014年11月後，美股出現跌幅10％以上的下跌時，A股走勢修正，但今年4月下旬以來，美股多次單日跌幅超過3％的急跌，近期A股已開始對美股下跌脫敏，亦即A股已逐漸走出自己的路，下半年隨著政策作多力道加強，經濟進一步回升，A股漲升行情相對看好，目前正是中長線布局時機。