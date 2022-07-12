全國高級中等學校教育產業工會解析今年分科測驗歷史科題目說，今年優點在於重視閱讀理解能力，學生須仔細閱讀文本，才能正確回答問題，與探究與實作課程精神相符。但試卷的難易度為中偏易，恐導致鑑別度不高。

全中教表示，單選題第22題考美國改變政策要求日本成立自衛隊的原因，意外與時事相關。整體而言，命題延續以往的風格，試題穩定度高。

全中教指出，多選題採跨冊命題給予足夠多的資訊，學生可由題幹敘述加上學科能力進行判斷對重考生也無礙。混合題偏易，整體中偏易，沒有跨科題，沒有時事題，熟讀歷屆考題有益。

全國教師會則表示，今年歷史科試題 符合108課綱教學重點，設計中規中矩，以知識點為基礎，重視論點與證據的結合，閱讀理解能力更需具知識點與探究實作相搭配，成為未來歷史教學趨勢。試題難易度為中間偏難，預估分數可能較去年下降。

全教會說，歷史科試題扣緊時事，第22題提到二次世界大戰結束後，美國改變政策，不但釋放戰犯，協助日本重建經濟，還要求日本成立「自衛隊」。美國改變政策的關鍵是 ，與安倍修憲案有關。

非選第4題提到西德在 1955 年 重整軍備，並加入 A 組織， A組織即「北大西洋公約組織」，與造成俄烏戰爭的原因有關；第6題提到學者考察英格蘭生態史的變化，以森林多寡來隱喻人口的變化，推測與流行疾病有關，應是隱喻新冠肺炎。

全教會說，今年歷史科有些跨科整合題，例如第 9題、第32題、分別與地理、公民法律等結合；創新度高，例如第 32題提到 東西方相近時代之法律比較，是過去較少出現的內容。

全教會指出，今年歷史科首次出現的混合題型，配分約為28 分，題型包括單選題與問答題。探究與實作題型，如第8題研討會，學者爭論清朝前期成功統治帝國的原因、第12題討論伊斯蘭史上翻譯運動的觀察等，探討歷史上伊斯蘭世界引進外來知識時的態度與立場。