近年來短影片正夯，人人都有30秒的時間走紅，網上最近瘋傳一支短裙辣妹溜滑板的影片，開頭見正妹滑的有模有樣，沒想到一不注意正妹便重心不穩從滑板上跌下，還大走光露出小褲，但用草莓貼圖蓋住，網友起底該女身分，沒想到正是有最美鵝肉西施封號的鄭方婷，而她現在也是小S節目的班底，IG上有近6萬粉絲。

鄭方婷去年底就因一支穿著清涼剁鵝肉的影片走紅，邊剁鵝肉邊波濤洶湧的動作引來網友熱搜，之後她上《小明星大跟班》，自我介紹年紀才21歲，而且身材纖瘦，被主持Sandy大讚令人羨慕，而她當天穿著杏色開岔洋裝，「上下失守」，上露事業線，下方亮出美腿，轉身還可見一片肉色，引來吳宗憲開玩笑問：「平常就穿得這麼沒禮貌嗎？」

吳宗憲更讚鄭方婷不僅外型火辣，側面看來有些王祖賢的古典氣質，而鄭方婷現場也大展剁鵝肉功力，證明影片不是騙人的，事後鄭方婷在社群網站發文，笑說自己第一次上節目鏡頭前看來輕鬆，心裡緊張的要死，「表現有點尷尬」，未來也請觀眾多多指教。

個性大方活潑的鄭方婷，最近在臉書曬出一段自己滑滑板的影片，沒想到結局「超展開」，竟是她不小心摔了大跤還走光，她寫下：「人生第一次的滑板體驗。被自己蠢死超好笑」，網友回應她說：「要小心，注意安全，記得要穿戴護具」、「痛死了吧」、「天啊～好痛喔！但是忍不住還是笑出來了」、「看見草莓」。