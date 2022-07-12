民進黨桃園市長參選人林智堅的2份論文疑似涉嫌抄襲，媒體人黃揚明指出，桃園市在六都中是人口老化最不嚴重的城市，且20歲以上人口中，有超過70萬人的學歷在大學以上，「可以說，今年底，知識份子的投票傾向就會決定了縣市長的人選！」

黃揚明今（12）日在臉書表示，林智堅的論文事件，關鍵會是台灣大學及中華大學未來的學術倫理認定結果，儘管林智堅陣營定調論文事件為「抹黑、潑髒水」，以「政治攻防」來評估利弊得失，但論文是否抄襲是大是大非的議題，未來一旦被認定確實有抄襲，甚至將他的學位撤銷，才會開始衝擊選情。

黃揚明指出，「城市學」網站去年引用主計總處的統計資料，發現全台人口老化指數最不嚴重的城市是新竹市，桃園市則排在第3名，是六都中的冠軍；且他進一步查詢，發現桃園平均年齡40.5歲，20歲以上人口約181萬人，大學以上（含就讀中）學歷人口則在71萬人左右，代表不含專科等學歷，桃園的選票有近4成為大學以上的知識份子，「可以說，今年底，知識份子的投票傾向就會決定了縣市長的人選！」

黃揚明說，論文事件爆發1周，林智堅把他的誠信押注到賭桌上，「當底牌掀開，衝擊的不會只有桃園的選情，包括新竹、雙北等地，都可能受到連帶衝擊，民進黨高層不可不慎」。