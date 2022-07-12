美系外資針對半導體產業釋出最新看法，直指庫存過多、代工訂單削減、價格侵蝕和利潤壓縮、晶圓代工資本支出削減等負面狀況會在第三季齊發，故也針對半導體相關個股提出最新評等，維持台積電(2330)、世芯-KY(3661)、新唐(4919)、祥碩(5269)加碼評等；維持矽力-KY(6415)、穩懋(3105)、聯詠(3034)、力積電(6770)以及華潤微電子等減碼評等；將譜瑞-KY(4966)、立積(4968)評等由加碼降至中立。

美系外資表示，去年10月當半導體週期達到頂峰時，當下即預計晶片價格、利潤率可能會在2022年萎縮，且順序為庫存過多、代工訂單削減、價格侵蝕和利潤壓縮、晶圓代工資本支出削減，而上述狀況將在第三季一起發生。

美系外資表示，根據最新的行業報告中反映，晶圓代工客戶可能會違反與代工廠的長期協議，出現削減訂單情形，該狀況出現在二線代工廠。近期，已經有一些代工廠的客戶放棄先前的預付款，招致10~15%的罰款損失，有鑒於此，成熟製程的代工廠產能恐會出現鬆動，此外，還有2023年資本支出削減的跡象，根據了解，部分晶圓廠正在推遲2023年的設備安裝計劃。

美系外資表示，目前消費型IC設計正在削減晶片價格，包括LCD驅動IC、RF(射頻)半導體、和功率半導體出現降價拋售，然而，在宏觀環境疲軟的情況下，消費者支出仍然低迷，根據渠道調查，在大陸618促銷期間銷售並不強勁。

考慮到通貨膨脹壓力和GDP增長，美系外資也對半導體個股釋出最新評等看法，預計隨著晶片降價，大多數公司的毛利率恐將收縮至COVID之前的水平，當然，也是會有反周期的逆勢個股，故維持台積電(2330)、世芯-KY(3661)、新唐(4919)、祥碩(5269)加碼評等；另外，在終端需求惡化下，導致供應鏈庫存增加，定價能力下降，維持矽力-KY(6415)、穩懋(3105)、聯詠(3034)、力積電(6770)以及華潤微電子等減碼評等；將譜瑞-KY(4966)、立積(4968)評等由加碼降至中立；芯海科技更由中立調降到減碼。