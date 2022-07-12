「情色教主」雪碧（方祺媛）日前因爆出血尿、腸胃發炎等症狀就醫，而身為她好友的AV導演圤智雨，也曾替她公開病況一度相當嚴重，發炎部位包含肝臟與腎臟，使她免疫力下降，住院7天才得以出院。不過，雪碧才康復沒多久，一出院就要圤智雨替她公開徵男友，一共提出12項驚人條件，讓所有網友都傻眼。

圤智雨今（12）日稍早於臉書粉絲團上PO文表示「雪碧徵男友」，接著傻眼表示「這傢伙住院期間還問我有沒有好男人可以介紹」，於是他想了想決定先公開雪碧的12大惡習，如果有人可以接受的再來報名。內容包括「日夜巔倒、太愛喝酒、永遠都有局、不缺豬朋狗友約而且不難約、很容易中朋友的投資騙局、沒錢時也會借朋友錢、不化妝時跟路邊ㄚ姨差不多、常胃痛而且愛喝冰奶茶跟冰的、雖不抽煙但她身邊的朋友都是煙鬼、只愛吃特辣所以共餐時很難點餐、大便都踩到馬桶上大並且沒有浣腸大不出、不愛整理房間」等。

圤智雨還不忘在文章底部加上「PS：月薪低於15萬的不用考慮喔」，立刻引起網友紛紛留言「連蹲馬桶習慣都知道，厲害厲害」、「月薪15萬的不知道有誰可以接受她這個條件」、「她之前被謠傳說有交往的那位老闆月薪不只三十萬耶」、「徵看護可能比較合適一點」、「哇勒！13萬5我再努力一下，雪碧等我」、「願有緣人能教化她，不要一起沉淪下去」引發話題。

雪碧徵男友！ 這傢伙住院期間還問我有沒有好男人可以介紹 我想了一下，覺得乾脆把雪碧的缺點打出來 可以接受的再來報名來徵她的男友吧 跟雪碧交往的缺點 1:日夜巔倒 2:太愛喝酒 3:永遠都有局 4:不缺豬朋狗友約，而且不難約 5:很容易... 由戲引子 圤智雨發佈於 2022年7月11日 星期一

事實上，雪碧3日晚間才在臉書上透露自己因腹痛加上發高燒至39.2度，緊急送往醫院打點滴，檢查才發現自己兩顆腎及肝都發言，插了3個消炎藥點滴，白血球指數也狂飆，連醫生都驚嘆她竟能撐2天，不過就醫當天因為沒病房她只好回家休息。

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