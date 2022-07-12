今年萬安演習，各地區演習時間表。國防部提供

今年萬安演習，防空避難指引。國防部提供

國防部表示，今年萬安演習將結合「漢光演習」實兵操演，採「有預警、分區」方式，訂於7月25至28日（1330至1400時），區分本島（北、中、南、東部）及外（離）島（澎湖、金門、連江）等7個地區，各實施30分鐘警報傳遞與發放、疏散避難、交通管制及戰災搶救等演練，並首度在全台挑3個里，驗證「車停，人就近疏散」。

國防部指出，今年分別由臺北市信義區廣居里、臺中市南屯區豐樂里、臺南市永康區東橋里，驗證「車停，人就近疏散」之防空疏散避難作為，以符合戰時景況；這3個里轄內行駛車輛聽聞防空警報時，靠邊停於安全處下車，駕駛及乘員應聽從軍、憲、警及民防值勤人員引導就近實施疏散避難。

國防部說，這次萬安演習，各地方政府民防管制中心依防情狀況，執行警報傳遞與發放，輔以「空中威脅告警系統」發送手機告警訊息，協助通知防空警報；防空警報發放後，由軍、憲、警及民防值勤人員引導民眾實施疏散避難及交通管制，並執行各項經建設施搶修、傷患救護等戰災搶救演練，以降低空襲損害。

至於這次萬安演習首度在臺北市信義區廣居里、臺中市南屯區豐樂里以及臺南市永康區東橋里實施「車停，人就近疏散」措施，與過去演習比較有所差別。

全動署人動處長朱森村表示，以往萬安演習期間，各地區行駛的車輛，在聽聞防空警報後，援例停靠在道路兩側，駕駛、乘員未下車；他說，這次萬安演習，在邀集相關政府部門研討後，於廣居里、豐樂里、東橋里轄內行駛的車輛，聽聞防空警報後，停靠於道路兩側，駕駛及乘員要下車，並依里長及警察引導，進入防空疏散避難設施。

朱森村表示，國防部將依臺北市、臺中市、臺南市執行本次演習驗證成效，邀集各部會及地方政府研議明(112)年演習驗證重點。