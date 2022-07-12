台北市長柯文哲（中）12日上午出席延壽國宅J區海砂都更案拆除活動受訪表示，對於副市長蔡炳坤住院後的職務代理，已經指示研考會擬出代理系統SOP，市府的運作不會有太大問題。（陳薏云攝）

台北市副市長蔡炳坤昨晚突中風緊急送醫手術，現仍在加護病房觀察中；台北市長柯文哲12日表示，北市府編制3副市長、1秘書長、3副秘書長及參事、有給職市政顧問，人手充裕，不會因任何人去職而影響運作，已指示準備啟動代理系統，另若副市長黃珊珊請辭，每位副市長均配有一副秘書長相助，可代理相關業務。

蔡炳坤因右側大腦出血性中風，昨晚緊急送醫開刀搶救，目前仍陷入深度昏迷中，未來一週將是關鍵期，短期內恐難回歸市府職務，而其主掌的文化、教育及新冠肺炎疫苗等業務，會由誰來接手業管也成為討論。柯文哲今早出席延壽國宅J區海砂都更案拆除典禮表示已經指示研考會擬出代理系統SOP，市府的運作不會有太大問題。

另被問及蔡的病情加上副市長黃珊珊未來若請辭選舉，將會只剩一個副市長，柯文哲回應，每名副市長均配有一副秘書長相助，因此當副市長不在時，副秘書長可先代理相關業務，若忙不過來則再分配給其他參事或市政顧問，使均有訂定相關SOP。