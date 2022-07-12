台股權值股賣壓湧現，期指12日盤中下跌逾300點，指數跌破萬四關卡。美股四大指數全數下跌，因美債利率持續倒掛，市場擔憂經濟衰退，台指期開低走低。

台積電下跌1.8％，聯發科、聯電下跌逾3％，金融股全數拉回修正，其中，國泰金、富邦金跌幅超過2％，台塑四寶除台塑外，皆破底下殺，貨櫃三雄亦下跌逾5％。

市場關注美國6月CPI數據的公布，預期持續高檔， 強化聯準會（Fed）本月升息3碼的預期，短線台指期仍有下行風險。

群益期貨分析師高子旭指出，近期市場有一種聲音談及，近期工業金屬及能源價格回落，所以有利通膨下滑，7月13日公告的美國CPI，有下滑的可能。

但他認為，6月CPI應會續創新高，因為目前推升美國CPI持續創新高的主要動能，是服務類的年增率持續推升，隨著利率上揚，推升抵押房貸利率，更進一步推升房租租金費用，又因為長尾效應，因此，在未來3個月內，將看不到美國CPI年增率跌到7字頭。

這也意味著聯準會升息的動作不會趨緩，而如此猛烈的升息，將基準利率從年初的0～0.25％，拉升到年底可能的3.5％以上，等於升息幅度超過10倍，這勢必會造成金融市場的玩家「加速去槓桿（拋售資產）」。

當美國的房地產利率飆升，意味著MBS資產價格會下跌，當美國民眾借款利率飆升，意味著ABS資產價格會下跌，當國債利率飆升，則意味著公司債價格會下跌，而持有這些固定收益資產的持有者，面臨資金的壓力或是維持率壓力時候，就會開始進行「拋售資產」，最終將會對股票市場的股價或是本益比，造成下修的壓力。