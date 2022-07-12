中興大學12日宣布，該校與農委會林試所11日簽署學術交流合作備忘錄，由興大校長薛富盛與林試所所長曾彥學代表簽約，未來雙方將以淨零碳排、循環經濟與植物方舟計畫為合作重點，共同推動國家綠色競爭力及永續發展。

薛富盛表示，氣候變遷對全球環境造成重大影響，農林漁業等與自然資源相關的議題越來越重要，政府訂定2050年淨零碳排的目標，農林業在其中，將扮演相當重要的角色。

興大2022年新設立的循環經濟研究學院，即是結合興大強項優勢，透過產學合作打造國家級團隊，為台灣循環經濟產業奠定厚實根基；校內同時設有「森林永續與綠色服務辦公室」及全國大學第一個「產業減碳推廣辦公室」。林試所具有豐沛的研究發能量，未來和興大合作，針對淨零碳排、循環經濟等領域展開密切合作。

曾彥學表示，林試所2019年啟動「國家植物園方舟計畫」，對於原生瀕危植物展開搶救，並移至全台植物園等保種場所，進行分散式保種。未來預計在中興新村興大南投校區推動植物方舟2.0計畫，將方舟計畫推展至中部。

林試所成立於1896年，與興大同樣具有百年歷史，設有10個組6個研究中心，11日簽約儀式特地邀請北中南各區的主管到場見證，希望未來雙方除了學術交流外，更能資源共享。

林試所為國內最高林業研究機構，致力於森林資源保育、造林撫育、林業經營與經濟、生態系與集水區經營、森林保護、森林生產及利用等專業領域的研究，並提供試驗、鑑定、諮詢及技術移轉等服務。

近年研究重點包括有林下經濟、國家植物園方舟計畫、提高國產材自給率、經濟性人工林、淨零碳排、韌性都市林及永久樣區調查等，並推動研究成果與產業連結，與全民民共享永續的自然資源。

雙方在長期密切合作的基礎下，未來將更強化合作內容，例如，技術交流、研究推廣、學術資料交流、教育、資源互惠及其他有助雙方林業學術發展的合作事項等，以發揮學研合作相輔相成的效益。