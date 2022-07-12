歌手賴慧如今年以《愛毋是一種罪》首度入圍金曲獎最佳台語女歌手，儘管未能拿下獎項，但她仍以大尺度的胸前挖洞、開高衩禮服掀起討論，當時陳美鳳還在後台和賴慧如合照，未料，照片卻引發部分網友酸賴慧如「就兩塊布遮住重點，一點美感也沒有」、「真的很難看」，讓陳美鳳看不下去說話了。

25歲賴慧如身穿以黑白剪接搭配千鳥格紋的貼身長禮服現身金曲獎，胸前開岔設計，挖出超大洞，傲人上圍若隱若現，禮服還有露腰和開高衩設計，賴慧如好身材全都露，讓她性感又不失個人魅力，賴慧如當時受訪還笑說，她身上穿著只有布、並沒有貼Nubra，但基本上只要挺胸，就不怕走光。

賴慧如金曲戰袍太性感，連陳美鳳也忍不住曬出兩人合照，但賴慧如卻被部分網友留言酸：「賴慧如穿這樣真的不好看，就兩塊布遮住重點，一點美感也沒有」、「穿成這樣，真的很難看」、「慧如，妳很漂亮，可惜穿這樣不好看」、「賴慧如看起來很壯」、「衣服太俗氣；不適合」。

對此，陳美鳳則看不下去，她跳出來留言緩頰：「年輕就是本錢，當然大家的建議無論好的或不好的，對藝人來說都是一種成長，但如果能多給年輕藝人空間，多些關注和鼓勵，藝人會很感動滴，很謝謝大家的留言，愛你們」。