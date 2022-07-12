12日抽獎特別到華陽市場抽，縣府希望能振興華陽市場的買氣，現場還抽出200元買菜金200份。(縣府提供／吳建輝彰化傳真)

「花在彰化．好禮一把抓」彰化振興加碼活動，12日在縣長王惠美、議長謝典林見證下，舉行最終直播抽獎，一口氣抽出2間百萬青年宅、一台電動車、以及高達6210個現今獎項，王惠美表示，去年推出振興加碼活動登錄總消費金額高達127億，買氣搶搶滾，恭喜所有幸運獲獎民眾，也期待大家能夠持續「花」在彰化。

彰化振興加碼活動憑消費金額200元的發票收據，或台灣pay消費證明就能登錄，200元就就有一個序號，今年1、4月已經抽出3戶青年宅，50台電動機車等大獎，縣長王惠美4月時說過，若累積金額超過120億的話會再加碼，原本預計抽出1戶青年宅及現金獎，今抽獎再加碼1戶青年宅、1輛價值150萬的電動車，還有60台電動機車等大獎。

活動現場由彰化縣長王惠美抽出2間百萬青年宅得主，其中1位鄭小姐在彰化市山隆加油站消費987元就抽到百萬宅、另外一位幸運抽到百萬青年宅的林小姐，則是大城鄉農會員工，在農會消費890元就中獎。接到縣長王惠美的祝賀電話時，都開心的大叫出來。

王惠美表示，縣府去年10月推出加碼振興活動，是希望能振興經濟，吸引民眾在彰化消費，活動截止至今年6月底活動結束時，登錄的總消費金額已經突破127億，跟前年「彰化振興三倍購」的2.6億元相比，足足成長50倍。

王惠美說，提醒所有被抽中的幸運兒，縣府這２天就會發出中獎簡訊與領獎通知電子郵件，請中獎民眾依造指示，在30日內將領獎文件包括「登錄會員的身分證」、「發票或收據」以及「存摺」準備好，拍照上傳至兌獎小組，核對無誤後就會盡快核發獎項。