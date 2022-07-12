立法委員高虹安確定代表民眾黨參選新竹市長後，12日她首度在新竹香山露面，高虹安表示，自己並不認同所謂棄保和挖牆腳等傳統選舉觀念，盼以自身理工科技背景，利用企業管理精神，幫助新竹市民利益最大化。

針對近期民調數據，高虹安表示，她看過2份的民調，都在她公布參選前一晚丟出，她認為問卷設計不妥，立委邱顯智早在6月16日就已經宣布專注立委業務不會參選，所以不清楚為何7月民調，還會把邱顯智放入民調。

高認為，在她宣布參選後，民眾對她支持度也會有變化，不用太糾結於這2份民調，現階段最重要的是努力獲取選民支持。高說新竹市的選民程度高、素質好，所以若有人刻意操作棄保，選民也沒那麼容易被操作，因此並不擔心。

至於有人說她是來挖藍綠牆腳，高虹安表示，目前沒聽到相關論述，但對每個候選人來說，就是爭取最多市民認同，自然而然才有機率勝選，所以也不用說誰是誰的牆腳、樁腳。

高虹安認為，像挖牆腳就是回到傳統政黨政治觀念，中間選民其實滿厭惡，她說自己過去是政治素人，很不喜歡為何要「含淚投票」，或者過去藍綠叫支持者投誰就一定要投。

高也把候選人比喻成產品，她作為選民時是選擇「這個產品好不好」，而非一定要聽政黨的話做選擇，她指每個選民都是獨立個體，要爭取認同而非政黨指揮。

正如昨天在參選宣言所說，高虹安指自己有理工背景，也是科技人，過去也跟園區產業有接觸，更有企業主管、科技創業經驗，都是傳統政治人物缺乏的，加上立委的中央歷練，她說自己可用企業管理精神，幫助新竹市民利益最大化。

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