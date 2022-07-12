聯詠(3034)今(12)日除息，每股配發現金股利51.5元、開盤參考價249元，在大盤重挫跌破萬四，加上消費性電子在宏觀經濟疲軟下，市場持續低迷，大盤、基本面雙重夾攻下，聯詠開低走低，最大跌幅近5%，股價最低觸235.5元，呈現弱勢貼息。

聯詠不敵消費性電子市場低迷，股價自今年來一路修正，從年初的逾500元關卡至今已經大幅腰斬，今除息後股價最低觸235.5元，可說是此波IC股中修正幅度相當劇烈的。

聯詠第二季財測目標未能達到，日前外資報告中表示，聯詠將持續面臨宏觀經濟環境影響，面臨訂價壓力，其中美系外資將評等由原先的「中立」降至「賣出」，目標價由400元下修至210元，外資圈最低的目標價。

全球通膨加劇，持續衝擊消費性電子產品市況，原先預期的618檔期不如預期，近期市場研調機構已下修2022年筆電與智慧型手機預估出貨量，在通膨壓力上升拖累下，下半年驅動IC產業挑戰依舊，砍單壓力恐有增無減，且去年基期多為歷史高點，也將加劇年減幅壓力，持續考驗聯詠營運。