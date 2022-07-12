證交所表示，本國及第一上市公司分別有890家及76家，共計966家，皆已如期完成6月營收申報。全體上市公司6月營收較110年同期成長15.09％，累計上半年營收較110年同期成長10.6％。

證交所指出，上市公司6月營收為3.59兆元，較110年同期成長4,712億元（15.09％），營收成長公司共611家，衰退公司共355家，較109年同期則成長8,727億元（32.08％）。

另累計上半年上市公司營收共19.745兆元，較110年同期成長1兆8,926億元（10.6％），營收成長公司共633家，衰退公司共333家，較109年同期則成長5兆656億元（34.51％）。

上市公司6月營收成長主要產業為油電燃氣業、觀光事業及航運業，衰退主要產業為金融保險業、光電業及玻璃陶瓷業。累計上半年營收成長前三名產業為航運業、油電燃氣業及半導體業，衰退產業為金融保險業、光電業及橡膠工業。

證交所分析，6月營收成長產業中，油電燃氣業受原油價格上漲影響，帶動產品價格上漲，觀光事業受國內疫情緩和影響，航運業因疫情影響供需失衡，致貨運需求成長及運價上漲。

6月營收衰退產業中，金融保險業因保險業務淨收益及投資收益減少，光電業因面板價格下跌及市場需求下滑，玻璃陶瓷業因去年同期中國玻璃供給縮減，玻璃價格大幅上漲，致比較基期高，本期玻璃價格已回跌。

累計上半年營收成長產業中，航運業受惠貨運需求成長及運價上漲，油電燃氣業受原油價格上漲影響，帶動產品價格上漲，半導體業受5G晶片及車用晶片等市場需求影響。

累計營收衰退較大之產業，金融保險業因保險業務淨收益及投資收益減少，光電業因面板價格下跌及市場需求下滑，橡膠工業因疫情趨緩，下游手套廠訂單銳減，另車用輪胎銷售下降。