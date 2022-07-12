「澎湖媽祖觀光文化園區」共分三期工程，完成後海風吹向澎湖灣，拔地參天的媽祖銅像，慈祥臉龐俯視馬公港出入船隻。（張茂雄／攝）

備受爭議的澎湖媽祖神像經過施工單位的趕工，已於日前完成神像縫隙焊接、上漆及調色等組裝工程，這2天拆卸鷹架已露出媽祖頭像莊嚴的法相，許多傍晚在重光海堤運動的民眾，紛紛拍照記錄下這一刻，澎湖縣長賴峰偉宣布，「澎湖媽祖觀光文化園區」預計今年10月揭幕，這座高達48公尺的媽祖銅像將正式與世人見面。

這座建成後將是全球最高的媽祖神像，由前縣長王乾發任內啟動「大倉島」媽祖文化園區的興建案，但2015年卻在陳光復手中片面宣布停建，因工程執行超過一半、且停工未經議會同意下，導致澎湖縣庫3億元化為朽柱頹垣。

賴峰偉回憶說，當時媽祖銅像已經鑄造完成，權宜下銅像只能存放在彰化工廠的倉庫，這一放就是6年的時間，縣府每年須支付500多萬的租金。他在2018年12月底上任後，積極尋找解決的方案，經全縣民調重新選址，最後擇定在馬公市重光開發區做為最終場址，並經議會同意在原核定經費範圍，動支剩餘預算2.5億元，興建嶄新的「澎湖媽祖觀光文化園區」。

該案重啟之後，已陸續完成媽祖銅像組裝，以及縫隙焊接、上漆及調色等處理，這幾天逐層拆除施工鷹架，慢慢的法相莊嚴的媽祖神像，會以嶄新的面貌跟民眾見面。

賴峰偉感性的說，「澎湖媽祖觀光文化園區」共分三期工程，第一期銅像工程完工後，接續還有二期園區及三期周邊廣場的工程持續進行，到時候海風吹向澎湖灣，拔地參天的媽祖銅像，慈祥臉龐俯視馬公港出入船隻，遊客紛紛到此瞻仰觀光新地標，也祈願帶給澎湖子弟平安，往來商務觀光客旅闔家幸福。