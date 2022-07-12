經過治療後，七喜順利找到新主人。（新北市動保處提供）

新北市五股動物之家月前接獲民眾通報，在五股中興路一段發現一隻流浪虎斑貓，外觀蓬頭垢面，右側下巴還有一顆腫瘤，看起來健康狀況不佳，動物之家立刻派員前往救援，到達時看見牠在紙箱內發抖，於是將牠帶回治療，經過治療照顧後，逐漸恢復健康，工作人員替牠取名「七喜」，而七喜也在近日順利送養，有了新的歸宿。

經獸醫判斷，七喜只有4歲，下巴的腫瘤必須切除並細心照料，才不至於造成感染，因此動物之家由林洋演獸醫師替七喜規劃一系列療程，經評估過後，以雷射治療腫瘤，改善皮膚狀況，經過3個月的照顧，不僅身型逐漸圓潤，毛色也亮麗許多，而七喜也很愛撒嬌，恢復健康後的可愛樣貌融化了所有志工的心，最後也讓牠順利找到新家。

獸醫師林洋演表示，七喜恢復得很好，腫瘤切除後日後仍有復發的可能，認養民眾需要定期帶牠回所內追蹤身體狀況，重大傷病犬貓需要更多的愛細心照顧。動物之家也針對認養民眾提供教育訓練課程，陪伴飼主掌握犬貓正確飼養方式。認養人李小姐說，動物之家花了很多時間解釋七喜的狀況，讓我們了解很多，真的很開心七喜成為我們家的一份子，會讓牠從此幸福。

新北市動保處表示，動物之家內有許多像七喜一樣的流浪動物，在長期經由照顧人員訓練下，不只身體狀況改善，也變得更相信及願意親近人類，非常適合認養回家當陪伴寵物。其實每一隻流浪動物，都有牠的故事，都是獨一無二，我們期待喜愛動物、願意用愛接納毛寶貝的飼主，透過認養，成為毛寶貝的家人，讓牠們擁有真正的幸福，一同體驗相伴成長的美好旅程。