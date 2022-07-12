趙男逃逸還騎上人行道，所幸沒有波及到路人。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

趙男最終還是遭警追上壓制，掙扎過程中還造成員警受傷。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄市區29歲趙姓男子騎機車沒有戴安全帽，警方見狀指示趙男停靠路邊接受攔查時，趙男卻不從加速逃逸，警方追了將近1公里，最終追上趙男，將他壓制逮捕，但逮捕過程中由於趙男極力揮拳反抗，造成1名員警手部擦挫傷，全案將依妨害公務罪嫌送辦。

新興分局中山路派出所員警今日8時巡邏時，發現趙男在自立橫路、南台路口騎車等紅燈時沒戴安全帽，警方見狀騎到他面前，並手指向路邊示意路邊停靠接受攔查，趙男卻不從，立即加足油門逃逸，警方立即鳴笛狂追在後方並通報保大警網支援。

趙男逃竄了好幾個路口，還不時逆向、闖紅燈、騎上人行道，最後是在七賢二路、瑞源路口突然停下，警方見趙男停在路邊，馬上前去壓制，趙男壓制時還不停揮拳掙扎，過程中揮拳還攻擊到1名高姓員警面部，造成高員眼鏡鏡片掉落；而另1名王姓員警則是手部擦挫傷。

據了解，趙男有毒品相關前科，疑似精神狀況不佳，見警方在面前受到驚嚇才會加速逃逸。經盤檢機車，確認沒有違禁品，但警方不排除趙男是否在逃逸過程中丟棄，全案將依妨害公務罪嫌送辦。另外規避過程中有交通違規的部分，也依規定開單罰鍰。

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