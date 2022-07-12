這次重啟夜市已有200多個攤商回籠。（李京昇攝）

苗栗縣後龍夜市有30多年歷史，但近年屢遭地方居民檢舉違法擺攤，加上前年疫情影響，夜市暫停歇業1年多，經過地方協調在後龍鎮公所支持下，7月24日將搭配順天宮王爺祭，後龍夜市將重新開幕。

後龍夜市位在苗栗後龍順天宮旁，陪伴不少鎮民成長，但近3年來，夜市旁的住戶疑似認為過於吵雜、有礙環境衛生，屢次檢舉夜市攤商非法占用馬路，警方也頻頻來開紅單，前年疫情爆發後，讓攤商雙重打擊，因此決定不再擺攤。

為讓後龍夜市重新開張，後龍鎮公所輔導攤商就地合法，協助業者組成後龍觀光夜市協會，經過苗栗縣政府備查，夜市重啟一事才漸露曙光。

後龍觀光夜市協會顧問陳志達說，後龍夜市以往是大家休閒去處，在當地具有指標性，夏天旺季時，最多還達到400多個攤位，但後來因為疫情、法規等問題被迫停擺。

陳志達表示，攤商們為了生存各自奔波，有的還跑到外縣市的夜市擺攤，更克難一點則是路邊營業、相當辛苦，礙於太多的法規與限制讓事情困難重重，所幸在地方仕紳奔走幫忙，以及後龍鎮公所協助下，如今能夠再營運，地方鄉親都樂觀其成。

後龍鎮長朱秋隆說，前年疫情最嚴峻的時候，因為中央發布3級警戒，後龍夜市整體生意大受影響，民眾不敢出門，業者也不敢擺攤，因此暫停營運1年多。

朱秋隆指出，目前疫情比較趨緩，所以規畫讓後龍夜市重新開張，擺設位置也在原址的順天宮旁道路，並配合廟方7月24日王爺祭重啟夜市，也讓民眾重溫兒時回憶。

陳志達提到，這次重啟夜市已有200多個攤商回籠，目前已申請路權，擺設路線為順天宮前的三民路、南龍街，一路延伸到東門街，南龍區漁會前路口，夜市預計每周日下午3點起到晚間11點結束，未來也會持續跟在地住戶溝通，並滾動調整現況。