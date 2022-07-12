據人民網報導，大陸國務院聯防聯控機制綜合組日前印發《關於進一步優化進口物品新冠肺炎疫情防控工作的通知》(以下簡稱《通知》)。《通知》提出，不准自行公布進口非冷鏈物品加嚴管控措施。各地聯防聯控機制應當嚴格按照大陸國務院聯防聯控機制相關文件，要求落實進口非冷鏈物品疫情防控措施，抓緊調整進口非冷鏈物品靜置存放規定，不得層層加碼。

最新研究結果顯示，常溫條件下新冠病毒在大部分物品表面存活時間短，1天內全部失活。《通知》提出，根據進口非冷鏈物品的來源國家(地區)疫情、物品類別和特徵、運輸方式和時長、裝卸方式等，綜合研判物品被污染的風險，分級分類採取預防性消毒或放行措施。進口冷鏈食品按照現行分級分類處置技術指南執行。

根據《通知》，進口非冷鏈物品指運輸溫度在10℃以上的進口物品。判定為高風險的進口非冷鏈物品，按照規定的分工和流程實施預防性消毒。各地不再對進口非冷鏈物品進行新冠病毒核酸檢測；對於危險化學品、活動物、飼料、飼料添加劑、水果、蔬菜、精密儀器等無外包裝或外包裝易造成消毒液體滲透污染的物品，不實施新冠病毒核酸檢測和預防性消毒，由地方聯防聯控機制視情以適當方式進行處置；判定為低風險的進口非冷鏈物品，不再實施新冠病毒核酸檢測和預防性消毒。

《通知》還要求優化完善進口冷鏈食品疫情防控措施。海關持續加強源頭管控，對不配合接受檢查或存在問題的境外食品生產企業，必要時採取撤銷註冊、暫停進口、限期整改等措施。抽樣檢測作為監測源頭防範污染效果的重要手段，由海關在口岸環節組織實施，檢測結果作為調整源頭管控措施的依據。

對檢出核酸陽性的進口冷鏈食品，按照大陸國務院聯防聯控機制規定進行分級分類處置。對相關境外食品生產企業不採取暫停進口申報的緊急預防性措施。