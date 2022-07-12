民眾黨桃園市長參選人賴香伶12日指出，過去印象中的林智堅就像個鄰家大男孩，但現在看到覺得「人味不見了」，尤其大新竹合併破局後，竹竹苗縣政爭議議題就被林智堅拋之腦後，讓人感覺「很不真誠」，獲悉林的臉書粉專有29個小編更是讓她嘆為觀止，認為現在的林智堅只是經過精緻「包裝」下的政治人物。

賴香伶12日赴《誰來早餐》網路直播節目接受朱凱翔專訪，同一時間民進黨桃園市長參選人正在中壢戶政事務所辦理遷戶籍，賴香伶說，林智堅遷戶籍到妻子娘家中壢區，只是展現人親土親一面而已，以過去桃園南區客家票偏藍，林落腳中壢的作法沒有不合理，「就是想多拿一些南區的票！」

「林智堅只說他的故事！」賴香伶說，政治人物的一些動作影響藍綠板塊浮動，大家都會有興趣，但她認為許多地方的議題沒有被看見，例如中壢車站等鐵路地下化施工，面臨交通黑暗期問題，這些才是民眾每天遇到的真實，市民每天遇到的交通被忽略了。她的參選、民眾黨的參與，就是希望反轉許多人對政治只看熱鬧的想法，回到市民每天面對的真實議題。

賴香伶也提到自己擔任民眾黨不分區立委，分配的轄區正好是桃竹苗，一開始感覺在新竹遇到的林智堅就像是「鄰家男孩」，但最近媒體上看到的林智堅「人味不見了」，在得知他的臉書粉專有29個小編後，更是嘆為觀止，真的是經過精緻的「包裝」，一時讓人分不清哪一個才是真實的林智堅。

賴香伶說，民進黨去年為了林智堅提出新竹縣市與苗栗合併升格直轄市案，總召柯建銘還幫林說是「最後一戰」，如今落跑來桃園參選。且當時她為了大新竹合併議題，第一個找學者開公聽會的立委，也到苗栗開座談會，認真為縣市合併升格問題找正確答案，還被高喊科技城的柯建銘、林智堅批評阻擋合併升格就是有政黨私心、就是對新竹有偏見。

賴香伶說，當時新竹縣、苗栗縣都認為太趕，許多問題根本無法立即解決，光是一個垃圾處理場、焚化爐等設在苗栗就有爭議，之後合併案暫停，苗栗縣真的為與新竹縣市交通問題提出解決方案，反倒是林智堅置之不理了，整個過程讓她感覺「很不真誠」。

賴香伶也再緊咬林智堅的中華大學碩士論文門爭議，直指新竹科管局6月20日召開結案報告會議，會議紀錄出席的是中華大學博士王明郎，林智堅也沒出席，雙方合約中明確指出報告智慧財產權屬科管局，中華大學不得公開或引用，所有參與的人都得遵守，但現在新竹科管局不積極提告主張機關的權益，中華大學董事長又是民進黨發言人，後續處理讓民眾有很多疑慮，這案已對林智堅個人誠信有傷害，感嘆：「究竟哪一個是真實的林智堅？」