國民黨主席朱立倫12日赴基隆為提名的侯選人授旗，他受訪時表示，對於苗栗縣及嘉義縣參選人提名作業，將會團結地方，提名最適合的候選人，請大家拭目以待。

關於外傳國民黨中央有意接手苗栗縣的提名作業，朱立倫重申，他已請現任縣長徐耀昌及前縣長傅學鵬、劉政鴻都幫忙溝通，相信會讓地方愈來愈好，大家請拭目以待。至於黨中央是否有意接手苗栗縣整合，朱立倫表示：「我們會把地方團結在一起，請大家拭目以待。」

另外，外傳國民黨持續勸進文傳會主委王育敏回鄉參選嘉義縣長，對此，朱立倫表示，王育敏是嘉義縣的優秀子弟，也很多人期待她能夠參選，相信一定會推出讓縣民眼睛一亮的候選人。

至於副總統賴清德赴日向前日相安倍晉三致意，朱立倫表示國民黨及立委黨團已於日前赴日本交流協會致意及表達哀悼，若未來有舉辦公開的紀念活動，國民黨必將赴日前往致意及哀悼。

另外，對於趙少康表示國民黨不必跟著降半旗一事，朱立倫表示，安倍前首相與國民黨有長久的情誼，對於安倍前首相的辭世，國民黨也表達敬意及謝意，任何方式都是向亡者表達敬意與哀悼。