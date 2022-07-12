大陸國家發改委印發十四五新型城鎮化實施方案，強調要完善城市住房體系，堅持房子是用來住、不是用來炒的定位，建立多主體供給、多渠道保障、租購並舉的住房制度，落實城市政府主體責任，穩地價、房價和預期。亦要建立住房和土地聯動機制，實施房地產金融審慎管理制度，支持合理自住需求，遏制投資投機性需求。

方案指出，要培育發展住房租賃市場，擴大租賃住房供給，完善長租房政策，逐步使租購住房在享受公共服務上具有同等權利。加快住房租賃法規建設，加強租賃市場監管，保障承租人和出租人合法權益。

發改委稱，將推進5G網路規模化部署和基站建設，以確保網路覆蓋所有城市及縣城，提高用戶普及率，擴大千兆光網覆蓋範圍。措施包括推行城市數據一網通用、建設國土空間基礎資訊平台、促進行業部門間數據共享及構建數據資源體系等。增強城市運行管理、決策輔助和應急處置能力。未來亦計劃推行公共服務一網通享，以促進學校、醫院、養老院、圖書館等公共服務機構資源數位化，提供全方位即時性的線上公共服務。