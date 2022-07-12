統一超商亞萬門市開幕，統一集團董事長羅智先、統一美麗事業董事長高秀玲夫婦到場剪綵。（洪榮志攝）

統一超商亞萬門市引進多項最新的超商經營概念。（洪榮志攝）

台灣便利超商的密集度全球數一數二，便利超商已成為社區居民生活中，不可或缺的重要補給站。全台最多門市的7-ELEVEN統一超商，12日在集團統部台南市，迎來亞洲地區第1萬家的「亞萬門市」，並引進多項最新的超商經營概念，統一集團董事長羅智先、統一美麗事業董事長高秀玲夫婦也到場剪綵，現場熱鬧滾滾。

統一超商全台門市超過6500家，分屬直營、加盟等2大系統。今天開幕的安平區永華路二段亞萬門市，屬直營系統，占地120坪，比一般超商大很多，但因附近大樓林立，競爭的超商也不少。

統一超商指出，亞萬門市以不朽鑽石為理念啟發，外觀採用特殊材質打造有如不朽鑽石般耀眼光澤，內部設計使用白、金主色調，象徵鑽石閃亮光芒。OPEN!家族更首度在該門市以時尚新星角色風格登場，還將台灣、大陸上海及浙江、菲律賓等地的著名地標融入環景設計，期待未來有如閃耀的鑽石。

統一超商還說，亞萬門市整合創新「全球精品」、「多品牌／功能複合體驗」、「永續循環經濟」，希望引領消費者暢遊亞洲、體驗世界。其中，首創的「精品巧克力專區」，特地引進歐美14大品牌、超過百款知名頂級巧克力；「全球精品專區」則涵蓋全球7-ELEVEN限定商品，還有現做的各式精品咖啡，並引進許多日本統一超商才有販售的商品。

此外，該門市還提供多品牌豐富體驗，攜手統一企業、Semeur聖娜、Mister Donut、COLD STONE、博客來、 21 TOGO、K•Seren 等品牌共同進駐，也將綠電概念融入門市設計，導入太陽能光電，並與統奕包裝合作自建「循環經濟回收機」，可回收寶特瓶及電池，資源再生利用。

統一超商強調，統一集團發跡在台南，第1萬家超商也在台南安平，象徵統一企業集團從台南出發、布局亞洲、擁抱世界。至於該集團第1家7-ELEVEN，則是在台北市的「長安門市」。

為慶祝亞萬門市開幕，7-ELEVEN自7月8到12日單筆消費滿711元，持8大指定信用卡與icash Pay享立折100元優惠；7月10到12日限時3天，更針對OPEN POINT會員，推出單筆結帳金額滿711元，加碼送OPEN POINT點數100點回饋，OPEN POINT會員還能抽獎，最大獎項為保時捷電動汽車，總價值471萬元。