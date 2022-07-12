高雄市長選戰藍綠戰將各就各位，留美博士、公民力社會企業策略顧問曾尹儷今（12）日正式表態以無黨參選，未來將形成「三腳督」局面。（柯宗緯攝）

高雄市長選戰藍綠戰將各就各位，留美博士、公民力社會企業策略顧問曾尹儷今（12）日正式表態以無黨參選，未來將形成「三腳督」局面。（柯宗緯攝）

高雄市長選戰藍綠戰將各就各位，留美博士、公民力社會企業策略顧問曾尹儷今（12）日正式表態以無黨參選，未來將形成「三腳督」局面。她強調，「我不是來亂的」，選民已厭惡藍綠惡鬥，希望能有第三種選擇，自己目前正募款，希望能達到參選保證金目標，否則也會借錢選到底。

曾尹儷為美國巴爾的摩大學公共管理博士，曾任國民黨高雄市市長黃俊英、王秋興競選總部等選戰發言人，她說，這次要選擇當自己的發言人，在國民黨確定由柯志恩出戰後，她認為自己的學經歷與柯志恩相似，但以她素人參政，不是政二代等背景，在國民黨內無法獲得重視及公平參政的機會，這次將以無黨參選市長。

其實上次高雄市長補選，曾尹儷也曾口頭表態過，但最後沒有登記，她說，這次比上次補選走地遠了很多，她鼓起很大的勇氣才站出來，很多人說不可能，甚至說她是來亂的，但她會表現決心，努力爭取選民的認同。

曾尹儷認為，自己深耕在高雄，能體會中下層市民的辛苦，今天不是說非要用本地或外地人之戰來說，但柯志恩沒有住在高雄，與市民做過類似的事情，光讀些資料、報告，很難在短時間內搞懂高雄，深入了解高雄的問題所在。

曾尹儷喊出「咱的高雄，可以更好」競選口號，希望秉持政治良知參政。她指出，20年來高雄進步太慢，她將以自身公共事務管理專業，陸續提出高雄市政願景，也盼能擺脫政黨長期惡鬥，讓好的政策開花結果，市民不要再被政黨強迫推銷。

她也認為，高雄市長參選保證金150萬過高，排擠到不少有志參政的人士，好像變成有權、有錢的人才可選舉，她希望能翻轉這樣的從政門檻，她將發起第一階段募款150萬保證金目標。

「如果變成三腳督，是我的榮幸！」她號召8萬公民站出來挺她，若以過去市長投票人數、投票率統計，中選會有望退回保證金，甚至可取得得票數的補助費，這對獨立參選人來說即是莫大的鼓勵，也是高雄市民發揮公民力量改變政治生態的莫大成就，未來她也希望繼續發起下修保證金門檻。