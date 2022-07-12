日本前首相安倍晉三的葬禮12日在東京增上寺舉行

直擊副總統賴清德12日參加安倍晉三葬禮，日本TBS電視台的現場直播畫顯示，賴清德戴著和11日一樣的同款淡綠色口罩。。

（13:48更新）安倍晉三的靈車已經駛出增上寺，畫面顯示遺孀安倍昭惠坐在前座手捧著牌位，安倍靈車將繞行自民黨總部、國會大廈等政治中心永田町，後續再前往品田區的殯儀館進行火化。

安倍晉三的靈車在東京時間12日下午1時30分後駛出增上寺，開始繞行永田挺進行最後巡禮，民眾聚集現場送安倍最後一程。（圖／路透社）

畫面中也可見大批民眾聚集在增上寺外街道，當靈車駛過時，民眾揮手、拍手、拍照，有些人甚至對著靈車鞠躬，對安倍晉三表達最後敬意，手捧牌位的安倍昭惠也在車內對民眾低頭致意。

前往東京出席日本已故前首相安倍晉三告別式的副總統賴清德，座車在午間抵達增上寺。（中央社）

日本前首相安倍晉三遭暗殺，享壽67歲，家屬今（12）日舉行葬禮，葬禮於東京時間13時（台灣時間12時）正式開始，於東京增上寺舉行，僅限家屬及親近友人出席。稍早中央社報導，我副總統賴清德中午也再度到增上寺參加葬禮。

日本民眾12日大排長龍，準備在日本東京自民黨總部向前日相安倍獻花。（路透）

直播畫面顯示，增上寺附近街頭已聚集大批民眾。

日本前首相安倍晉三的葬禮12日在東京增上寺舉行，吸引來大批民眾。（路透）

日本放送協會（NHK）報導，安倍晉三的葬禮於東京時間下午1時開始，按照家屬意願，採家祭進行，僅遺孀安倍昭惠、家人出席，除家庭成員外，包括日本首相岸田文雄、自民黨幹事長茂木敏充也會出席。

葬禮結束後，預計東京時間14時30分（台灣時間13時30分），載有安倍大體的靈車將從增上寺出發，繞行自民黨總部、首相官邸、國會大廈，以及日本政治中心的永田町，進行最後告別。後續靈車將開往品川區的殯儀館進行火化。

據CNN新聞網報導，日台交流協會說，台灣副總統賴清德周一以私人訪問名義抵達東京，將參加安倍的葬禮。這是自從台日1972斷交50年來，台灣赴日的最高層級官員。另外日本外相林芳正今日在記者會上也回應賴清德來訪，指出是完全私人的訪日行程。

另外安倍晉三8日遇刺的奈良街頭，周二也有數以百計民眾冒著雨，在遇刺地點附近留下鮮花和弔唁信，民眾滿懷悲傷，在當地各街道大排長龍，以向安倍致敬，有些人在悼念他時，不斷擦去臉上的淚水。

據中央社報導，副總統賴清德繼昨日下午前往安倍東京寓所致哀、晚上赴增上寺參與守靈夜後，今日中午再度以至親摯友身份到增上寺參加葬禮，賴清德的座車約在當地時間下午12時34分（台灣時間11時34分）左右駛入增上寺。日本TBS電視台的現場直播畫顯示，賴清德戴著和昨日一樣的同款淡綠色口罩。

安倍晉三是日本在位最久的首相，在上周遇襲過世前，雖是日本政壇重量級人物，但形象兩極。

（持續更新）