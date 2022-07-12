廈門市台商協會7/11日於廈門市海滄區寶太生物學術交流中心舉行答謝快篩試劑贈送活動。 回想6月份台灣疫情嚴重時，新冠病毒快篩試劑青黃不接期間，廈門寶太生物科技透過大陸台商協會、新黨、國民黨立委陳玉珍等管道，捐贈台灣共380萬人份快篩試劑，若以一份100元計算，總市價高達3.8億元新台幣，廈門市台商協會代表感謝寶太公司回饋社會的大愛與無私之舉。

出席答謝會的有廈門市台商協會會長吳家瑩、新黨主席吳成典、台東縣副議長林琮瀚、在閩臺灣教師代表唐國泰、漳州市台商協會長林伯彥、臺灣金門同鄉總會監事主席蔡少雄、馬祖鄉親代表及廈門寶太生物科技有限公司副總經理黃建國。新黨主席吳成典表示，廈門寶太對於臺灣的愛心，這份感情不是可以用金錢衡量的，這種高貴情操值得兩岸同胞共同珍惜，這樣的故事是十分難得的歷史事件，我們都是見證者和參與者。

此外，吳成典舉例5月時看到民眾冒雨到松山慈惠堂排隊，領取一人兩劑快篩，有些不忍，因此在政府開放、解決關稅問題後，以新黨為例，6月前後就經手了1000多箱，每箱100劑，共約15萬劑的快篩試劑，再經由黨工透過各種方式分送給民間，抱著做善事的心情。

廈門台商協會長吳家瑩表示，借此機會對在疫情中獻出愛心的所有同胞表達最誠摯的謝意。疫情之下暖心故事，為兩岸一家親寫下了新的時代註腳。寶太生物副總經理黃建國表示：臺灣同胞、香港同胞，我們都是一家人，親望親好，在對抗新冠疫情上一家人更應該聯手形成合力。今年獲悉台灣、香港疫情爆發，且新冠檢測試劑不足，造成民眾不安，寶太因此先於3月中旬將332萬人份新型冠狀病毒抗原檢測試劑盒送往香港，6月份又定制了380萬人份檢測試劑盒送往台灣。通過這樣的公益活動，表達一份回饋社會的愛心，帶動更多有社會責任的企業和愛心人士加入回饋社會的活動中來。