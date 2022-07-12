國民黨立法院黨團總召曾銘宗（左）與立委費鴻泰（右）12日召開「竹科硏究案專為林智堅寫論文？請科技部出來講淸楚說明白！」記者會。（劉宗龍攝）

【全程影音】竹科專為林智堅寫論文？ 國民黨籲科技部講清楚說明白

桃園市長參選人林智堅論文案被指侵犯竹科智財權，竹科卻遲未提告，國民黨立委費鴻泰質疑，竹科近年來的研究調查案，都以「廠商滿意度」為主，唯一例外的是涉林智堅論文的研究案，竟以「民眾滿意度」為主，疑是要配合林智堅論文。竹科反常的作法，「裡面沒鬼，鬼都不會信。」

費鴻泰指出，從預算書中查閱中科、竹科和近年來成立的南科所做的研究調查案，基本上各個科學園區的設立，主要服務對象為廠商，所以研究調查對象，也都是以「廠商滿意度」為主體，唯一例外的研究案，就是林智堅論文內容，研究調查對象主體變成「民眾滿意度」。

此外，費鴻泰也提到，科學園區招標研究調查廠商滿意度案，從來都沒有限制性招標，全都是公開招標，唯一是這案針對民眾滿意度調查的，採限制性招標。

費也質疑，一般滿意度調查，沒有特別規定要使用哪一種「模式」，只要真實、正確呈現出廠商滿意度或不滿意度即可，唯獨對林智堅論文案的內容，是指定特定模式-TCSI進行。科學園區進行滿意度調查多年，只有在林智堅論文案中看到是要求指定TCSI模式，才會採取限制性招標，是要配合林智堅的論文？

費鴻泰指出，從竹科反常地從廠商滿意度調查，變成民眾滿意度調查，由一般調查模式，變成指定必須使用TCSI模式來看，這裡面沒有鬼，鬼都不會相信。

費鴻泰要求科技部必須說明，為何只有跟林智堅有關碩士論文，是使用TCSI模式做研究？過去科學園區滿意度調查都是針對園區內廠商，為什麼只有竹科是針對周邊民眾滿意度調查？此外，民眾滿意度調查範圍非常廣泛，與竹科有關的區域可從台北到苗栗，一般做調查研究不會抓取這麼大的範圍，科技部必須對外說清楚。

費鴻泰說，國民黨團日前要求科技部提供同一年度中科做的民眾滿意度調查，官員居然回應「找不到」。費鴻泰痛批，這份報告花了將近35萬，都是人民的納稅錢，我們要問當時科技部的前身，國科會主委陳建仁，有沒有想起什麼不尋常的事？