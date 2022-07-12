遭刺身亡的日本前首相安倍晉三今天在日本增上寺舉行葬禮，副總統賴清德與各國政要將一同出席。外交部今天強調，安倍的逝世，蔡總統等人第一時間已表達我國政府與人民最深切哀悼與沈痛的悼念。賴副總統抵達東京弔唁是私人行程，後續我方會與日方保持連繫。

外交部今天召開例行記者會，媒體關切賴清德前往日本弔唁代表的意義及後續行程，外交部發言人歐江安表示，安倍晉三7月8日上午在奈良市內演說時遭到槍擊驟逝，台灣政府與人民同感悲痛，我國深感震驚、非常不捨！我方同時嚴正譴責暴力不法。

她說，安倍的逝世，對台灣、日本、民主夥伴陣營、全世界均是一大巨大的損失，令人無限惋惜。他是堅定支持台灣的好朋友，長年在國際間力挺台灣不遺餘力，對深化台日全方位友好關係貢獻卓越，我們會永遠懷念，感激他支持台灣，在我們最需要的時候總是挺身相助。

歐江安舉例，在我國需要疫苗的時候，安倍前首相幕後居間鼎力協調；日本歷任政府共6次援贈台灣超過420萬劑疫苗，台灣政府與人民永銘在心。去年中國打壓台灣的鳳梨等水果，安倍發表推文，手拿台灣鳳梨親切的微笑，寫道「今天的點心吃鳳梨，看起來好好吃」，用行動力挺台灣水果，也長期協助推動台日農產品及各領域的交流。

2018年花蓮發生大地震，安倍當時是日本首相，以毛筆用中文親書「台灣加油」，為我們加油打氣；安倍首相也立刻派搜救隊伍攜帶深層生命探測儀器來台協助救災。日本搜救隊透過儀器確認失聯者的正確位置，協助尋找受困者人士。

在國際戰略上，歐江安指出，安倍提倡「台灣有事」等同「日本有事」及「日美同盟有事」，因此日本與台灣需攜手合作，實現「自由開放印度太平洋」（FOIP）。今年俄烏戰爭後，安倍更敦促各方應調整戰略模糊政策，明確表達協防台灣。

她說，安倍多次公開強調台灣與日本共享民主、自由基本價值，互為重要伙伴與珍貴友人，並且積極運用國際場合聲援台灣參加國際組織及加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），他是國際間備受推崇的政治領袖，一生捍衛自由民主理念、抵抗威權擴張，保衛日本國家安全，同時守護台灣，令人感念。

歐江安指出，案發第一時間，總統蔡英文立即指示外交部與駐日代表謝長廷大使向日本政府及安倍前首相的親屬表達台灣最誠摯的慰問，安倍逝世後，蔡總統、賴副總統、蘇院長、外交部吳部長、台日協蘇會長也在第一時間向日本政府及家屬弔唁，表達我國政府與人民最深切哀悼與沈痛的悼念。

此外，蔡總統、行政院長蘇院長、外交部長吳釗燮均已於昨天7月11日上午前往日本台灣交流協會台北事務所致意，表達我方的追思。

至於賴清德抵達東京弔唁的相關報導，她說，外交部有注及，但由於是賴副總統的私人行程，外交部目前沒有其他訊息，也沒有進一步評論。後續我方會與日方保持連繫，若有其他具體事項會適時說明。