高教工會指控前教育部長吳清基退休後跨足17校兼職，檯面上所得超過新台幣3000萬元，根本是「教育史上最強門神」，要求教育部長潘文忠立刻表態，並制定旋轉門條款，嚴防歪風。吳清基回應，與學校有關職務都是義務職，在企業擔任獨董與教育沒有利害關係，皆不涉及爭議，也呼籲高教工會應尊重大學自治自主辦學的發展空間。

高教工會今(12)日召開記者會，揭露目前所有私立大專院校中，仍有近600名以退休再任，同時領取退休金月退與私校專任教師以上薪俸的「雙薪教授」，其中更直接點名前教育部長吳清基是「教育史上最強門神」。

高教工會研究員陳柏謙表示，吳清基自2012年退休後，不僅是「退而不休」，反而更忙碌，所任職務至今跨足17所大專院校，並且從2015年開始更擔任台塑獨董與國民黨智庫董事，好比「時間管理大師」。

對此，吳清基則以書面回應，擔任6所學校的董事，都是學校遭遇到校務發展的困難，請求教育專業協助，也並沒有支領任何酬勞。另外在4所任職大學講座教授，其中除了淡江大學須到校上課，指導研究生論文寫作，主持相關研究專案及會議，並出版著作發表論文，學校有給予薪資酬勞外，其他各大學的講座教授都沒有支領任何酬勞，完全是義務職，協助校務發展；還有不少學校擔任校務發展指導委員，也都是義務職。

針對擔任台塑獨董，吳清基提到，乃是基於有行政組織管理的專長，協助公司營運管理及人才培訓，能在企業作決定、領導及溝通領域，可提供相關專業知識，提供公司營運參考。此與教育職涯發展應是沒有直接利害關係。

吳清基也提到，至於高教工會質疑他擔任國民黨智庫董事，這是不正確的，目前並沒有在國民黨智庫有任何活動參與。大葉大學董事及兼任講座教授，目前也均辭卸工作。

吳清基強調，感謝高教工會關心私校的未來發展。至於軍公教人員退休後的雙薪問題，大法官已解釋並不違憲，教育部也做了因應處理。而私立大學校院會選擇退休教育同仁任職，應有其考量的利基，呼籲高教工會尊重大學自治自主辦學的發展空間。