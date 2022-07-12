活動及尾牙主持人點兒，同時也跨足戲劇圈，在古裝劇《戲說台灣》尬上一角，不過一場她穿著肚兜演出的花絮照，卻被《戲說台灣》官方臉書直接打上馬賽克，讓人充滿無限遐想，引起大批粉絲熱議。

點兒近來演出《戲說台灣》最新單元「安平媽渡陰債」，只見她為了劇情需求穿上肚兜演出床戲，露出整片雪白肌膚及若隱若現的事業線，難得在劇中破尺度演出，讓 人眼睛大吃冰淇淋，不過《戲說台灣》官方臉書卻將宣傳照打上馬賽克，接著表示：「喂！喂！喂！大白天的...安捏甘好？還是馬賽克一下比較不羞羞」，並要觀眾若想看高清版，要準時鎖定播出時間，算說是另一種宣傳手法。

點兒穿肚兜演出床戲劇照被打上馬賽克。(戲說台灣-iset三立臉書)

對此，網友紛紛留言：「感覺眼睛要吃冰淇淋了」、「看得到吃不到，哈哈哈哈哈哈」、「可兒穿泳裝啦ok的」、「為了這照片我趕快按讚」、「電視沒遮結果這裡遮」、「感覺真涼…哈」、「讓人眼睛不知道要看哪」、「我也好想要當演員」、「不能亂吃冰淇淋，矇眼睛」、「這樣機上盒會壞掉啦」。