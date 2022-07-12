新北市淡水區近年逐漸有許多外來人口遷入，未來隨著淡江大橋的完工，也會帶動當地的發展，然而當地的公托設施卻跟不上人口增長的速度，無法滿足住戶的托育需求；新北市議員陳偉杰指出，隨著淡水遷入更多的人口，原有的公托已經出現不夠的狀況，呼籲市府應多設置公托設施，或是與當地的私立托育中心合作。

陳偉杰表示，因為北海岸很多年輕人都到外地工作，所以當地也比較有公托的需求，尤其近年來淡水設籍人口倍增，今年5月淡水人口數已正式突被18萬人，導致目前淡水地區現有的公托收容數幾乎是供不應求。

他說，新北市府是規劃未來在29區都再增加一個公托據點，當然相對於三重、蘆洲、板橋、中和及永和地區這些人口較密集的區域，淡水、八里等地的公托會比較有失衡狀況，然而靠近市中心的地區因為資源、人力相對比較充足，市府應先補足先相對偏遠地區的公托需求，再回頭補強市區的需求。

對此，社會局兒童托育科長林秀穗表示，目前淡水區0至未滿2歲人口數為2228人，公共托育中心已設置3家，合計可收托200人；另私立托嬰中心11家，其中10家已加入新北市合作聯盟暨準公共化托育，合計核准收托嬰幼兒人數391人；居家托育人員約計320人，每人可收托2歲以下嬰幼兒2名，目前淡水區總計可提供嬰幼兒托育服務人數計為1231人，並規劃2023年於淡海國小設置公共托育中心。

社會局補充表示，新北市自2011年即率全國之先創辦公共托育中心，迄今已完成設置106處，收托5497人，超越其他五都收托總和，在年底前還會陸續增設達120家，完成新北市長侯友宜所提出「公托翻倍成長」政見。