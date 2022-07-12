衛福部長陳時中要選台北市長，說政務官是「自由業」，隨時可來可走，陳時中事後發澄清說是誤解。國民黨則痛批，雖然發了澄清，但是其心態不言而喻，陳時中尚未辭職，就興沖沖參加民進黨造勢活動，這不就是不負責任的「落跑」？

國民黨表示，全台每日仍有超過萬例病例，近百人死亡，居世界前列，衛福部長兼防疫指揮官理應坐鎮防疫，然而陳時中尚未辭職，就興沖沖參加民進黨造勢活動，迫不及待跑選舉行程，這不就是不負責任的「落跑」？選舉起手式說自己「責任來，我就扛」，結果卻「落跑不負責任」，這不就是尸位素餐嗎？如此棄染疫人民於不顧，還想選市長，大家願意托付市政給這種人嗎？

國民黨指出，新冠疫情在台灣雖然稍歇，但並未止息，稍一不慎便可能釀次波疫情，尤其近期傳出傳染力更高的BA.5變異型本土病例，讓人擔憂。在此防疫關鍵當口，陳時中竟然選擇拋開防疫指揮官職務，打算專心選戰，這是哪門子負責任？嘴巴說「責任來，我就扛」，實際作為卻是「落跑」，又如何讓民眾信賴？

國民黨質疑，陳時中自稱政務官職務是「自由業」，雖然後來特別發稿澄清，但其心態不言而喻。「做一天和尚，敲一天鐘」，陳時中此時此刻還是衛福部長兼中央流行疫情指揮中心指揮官，更應認真防疫，然而在還未辭職的情況下，陳時中竟選擇跑民進黨台北市黨部主委就職暨造勢活動，心早就不在衛福部長與指揮官職務，還為自己找好藉口「政務官沒有任期」，陳時中如何對得起認真配合政府防疫的台灣人民？