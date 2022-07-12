民進黨嘉義縣番路鄉長提名之爭，鄉代會正副主席林宏謙、陳正昇決定14日民調決勝負。（取自「我是番路人」臉書社團∕呂妍庭嘉義傳真）

民進黨嘉義縣番路鄉長提名之爭，鄉代會正副主席林宏謙、陳正昇協商多時，決定以民調勝負，縣黨部規畫14日晚間舉辦初選民調，當晚就會公布結果，誰勝出就獲得民進黨徵召提名選鄉長。

民進黨嘉義縣黨部4月辦黨內提名登記，林宏謙、陳正昇當時都前往登記，但最後皆撤銷登記，傾向繼續協商，如今距黨內登記時過2個多月，雙方仍未有共識，過程中一度傳出陳正昇獲徵召機會大，引發林宏謙不滿，甚至表態不排除脫黨參選，最後在議長張明達居中協調後，將進行初選民調。

林宏謙表示，民調沒做出來前，大家都有勝算、有把握，對自己有信心。陳正昇則說，他擔任29年的鄉代，每次都獲得高民意支持，這次有心選鄉長，有信心會獲得認同。

縣黨部主委陳川崎表示，番路鄉的選舉布局一向尊重議長，既然雙方協調到最後仍決定進行民調，黨部當然會尊重，誰民調勝出就代表民進黨選鄉長。

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