彰化市喬友大樓去年6月大火釀4死22傷的慘劇，縣府委請彰化建築師公會鑑定，經判定為危樓，縣府去年編列2000萬預算將發包拆除，近日上網發包金開標，但因未滿3家投標而流標，縣府建設處表示，近日會再重新上網發包，若順利開標的話，預計22日評選，並盡速展開拆除。

樓高15層的喬友大樓，棟齡有28年，這28年來一共發生4次火災，去年大火死傷集中在9樓的防疫旅館，喬友大樓既經鑑定後因結構受損，耐震不足，基於安全考量等種種問題，判定危樓由縣府辦理拆除，在拆除後將辦理都更，讓所有權集中，以新面貌呈現。

彰化縣政府今年編列2500萬元的拆除經費預算，投入2000萬發包要來拆除喬有，但12日開標僅有2家投標，未達審查程序資格，依規定程序這幾天就會重新上網發包，只要有1家廠商投標，就可以決標，拆除作業預計要4個月，若順利的話年底可望就能拆除，讓喬友正式走入歷史。

而位在彰化火車站前黃金地段的喬友是商業用地，拆除後將辦理都更，所有權人在今年５月召開更新會成立大會，會中完成章程訂定表決、推舉理事、監事等人選，目前由第五信用合作社代表擔任理事長，相關章程也都報請縣府核准立案完成。

縣府建設處長湯國榮表示，縣府只是代執行拆除，因此未來這筆費用會向喬友大樓所有權人追討，當初規畫建築廢棄物可就地處理，而填補地下室以及其餘有價廢棄物則由所有人處裡，也可由縣府變賣來扣除拆除成本。