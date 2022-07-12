疫情降溫，學生也開始放暑假，校園有許多空閒教室和場地，但考量疫情及校園日間仍有暑期多元活動，教育局 6 月 20 日發函各學校指引，平日校園場地仍不對外開放租借，引發民眾不滿，北市議員許淑華也質疑，校園應適度開放給民眾租借使用；對此，教育局表示，近期將宣佈新的校園指引。

根據北市目前校園場地租借指引，7月1日至7月17日國小校園室外場地僅周六、周日開放，開放時間同步開放兒童遊具設施及運動設施，室內場地維持不開放；國高中職校園室外場地開放，室內場地也僅周六、周日開放。

許淑華接獲民眾陳情，疫情前校園內運動場地多有開放夜間時段供民眾租借，現在是暑假期間，校園活動大減，夜間時段也應逐步開放供民眾使用。

許淑華指出，暑期活動多為學生自由參加，活動也都在白天，加上參與學生數量並非該校全部學生，暑期校園活動人數約占6至7成，疫情共存下，陸續活動也都回復正常，校園也應再評估開放時段。

潘小姐抱怨指出，家裡附近國小是最方便的運動場域，平日夜間想到學校場地運動卻還遭到限制，現在剛好是暑假期間，許多運動中心即使是平日也都會客滿，代表大家都有運動需求，學校同樣是公家的場地，開放規定卻不同調，實在很奇怪，上班族下班後的娛樂都被剝奪。

許淑華表向教育局提出，一周內應針對高中職與國中小原本對外開放運動空間，研議評估夜間開放租借的可行性。

北市教育局長陳素慧表示，上次的指引適用到7月17日，接下來會公布新的指引，在場地的部分就會來做調整，預計這兩天將對外公布。