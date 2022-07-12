花蓮縣政府向教育部爭取經費連同縣府配合款斥資逾1655萬元，協助5所學校汰換屆滿使用年限的交通車，盼讓學生開心上下學、安全回到家。（羅亦晽攝）

花蓮縣政府向教育部爭取經費連同縣府配合款斥資逾1655萬元，協助5所學校汰換屆滿使用年限的交通車，由縣長徐榛蔚今天親將5輛車的鑰匙交給5校校長。（羅亦晽攝）

花蓮縣境南北狹長，部分偏遠地區學生就學交通不便，由學校提供交通車接送，不僅能減緩家長負擔，亦能確保學生上下學的平安。縣內125所國中小學校有36所配有交通車，但其中5校車輛今年屆滿使用年限，縣府向教育部爭取經費連同縣府配合款逾1655萬元協助汰換，今將鑰匙交給5校校長，盼讓學生開心上下學、安全回到家。

教育處教育設施科科長盧谷砳樂表示，基本上縣內屬地處偏遠的學校，或者是經裁併校且學生居住地方沒有公車經過的學校才會配設交通車，目前全縣125所國中小學校，有36所學校提供交通車接送服務。

盧谷砳樂指出，由於《學生交通車管理辦法》規定，交通車使用年限分別為國小10年，國中15年，光華、月眉、新社、立山國小及鳳林國中等5校交通車今年屆滿年限，因此透過教育部教育優先計畫經費及縣府配合款，共斥資1655多萬元汰換新車。

就讀鳳林國中7年級的鍾育瑄家住在距學校約10公里遠的西林村，由於家人白天要上班，無法接送上下學，且搭乘公車無法掌握到校時間，若徒步到校、返家，來回更需費時4個小時，「若沒有交通車真不知道該如何上學」，因此她很感謝縣府願意協助偏鄉學生克服上下學的漫漫長路。

另，位在台11線豐濱鄉新社國小因沿線沒有鐵路，來往交通只能透過公路抵達目的地，交通車他們來說非常重要，校長余光臨表示，校內約20名學生，有9成使用交通車接送，且最北到芭崎、磯崎地區、最南則是豐濱地區，南北相距約22公里。

余光臨坦言，有些家長在花蓮市區工作無法在上下學時間接送孩子，因此會直接選擇讓他們就讀市區的學校，偏鄉地區學校的學生因此陸續減少，但有交通車後，家長不僅能放心讓孩子就近求學，亦能減緩偏鄉學生的流失。

花蓮縣政府今也在縣府廣場舉辦「新購交通車交車典禮」，由縣長徐榛蔚親將5把車鑰匙交給5所學校的校長，盼能藉此讓偏鄉學生開開心心上下學、平平安安回到家。另，有些交通車雖屆滿使用年限，但車況良好，縣府未來也將媒合其他公部門與私人單位，視情況轉贈，發揮資源最大效益，協助需要幫助的人。