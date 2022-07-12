為了鳥事夫妻互告。一名男子不爽妻子總是在住家附近時喜歡餵食野鳥，造成住處附近經常飛來大批野鳥群聚，鳥屎四處撒造成住家衛生疑慮，雙方為此事爭執不休，但妻子從未理會，去年10月夫妻倆又為了餵食野鳥事情發生口角，丈夫一怒下，竟當場拿一把鳥飼料塞入妻子口中，妻子為閃避不慎摔倒骨折，雙方為了這件事鬧到離婚，妻子更怒告丈夫傷害，檢方偵結後，將丈夫依傷害罪嫌起訴。

根據起訴書，這對夫妻已結婚多年，因為妻子酷愛小動物，經常拿飼料餵食野鳥，但丈夫認為住處附近野鳥群聚，嚴重影響住家附近衛生，多次勸祖妻子別餵，但妻子多當耳邊風，2021年10月2日清晨，丈夫又見到妻子拿著鳥飼料外出餵鳥，一怒下抓狂，抓了一把鳥飼料直接往妻子口中塞。

妻子為了閃避丈夫時沒站穩摔倒，當場右腳骨折，事後夫妻倆又為了家務事口角，丈夫又賞了妻子兩巴掌，妻子因此決定提告兩個傷害罪嫌。

檢方偵查認為，丈夫確有拿鳥飼料塞進妻子口中，因此依傷害罪將董男起訴。至於遭到丈夫掌摑，因至於呼巴掌部分，現場處理員警證稱並未見到女方臉上有紅腫，且妻子當時為驗傷，因此認定證據不足，不起訴董男。事後夫妻倆以離婚收場。