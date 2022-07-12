搶中秋送禮商機，台北美福大飯店今年推出三款中秋禮盒滿足市場需求，「美福淬月禮盒」與知名百年英國皇室御用茶品牌Wedgwood合作，典雅茶罐盛裝伯爵紅茶，搭配六款風味月餅，每盒2,160元。今年首度推出的「靚月蛋黃酥」禮盒，嚴選四種風味，8入裝每盒980元。

另外，台北美福並推出的「烤肉小滿漢組」，主打噶瑪蘭豬肉香腸為主打，另搭配魷魚一夜干及鹹豬肉，三款禮盒即日起至8月26日前訂購可享早鳥優惠。中秋佳節賞明月品好茗，一抹茶香搭配六入廣式及桃山月餅，為今年中秋佳節增添韻致及風情。

台北美福今年首度與百年英國皇室御用品牌Wedgwood合作推出「美福淬月禮盒」，選用以水藍色系茶罐盛裝伯爵茶，搭配兩款金黃潤澤、口感紮實的廣式月餅，以及口感細緻的四款桃山月餅。廣式月餅包括「松露牛肝菌」口味，選用特級松露及歐洲牛肝菌入餡，內含些許肉香味，濃郁迷人。「棗泥蛋黃」包裹著綿密棗泥及鹹鴨蛋黃，一口咬下香味馥郁綿密。

美福飯店桃山月餅則精選四款風味，包含夏季最紅的「愛文芒果」，豐富果香搭配蜂蜜柚香，口味香甜不膩；「香蘭蓮蓉」選用被譽為香草之王-香蘭搭配椰子絲，包入綠色抹茶皮中，風味淡雅；「流心奶黃」則使用帶有淡淡椰子風味的椰漿及質感細緻的奶油，一切開便奶香四溢，香氣逼人，而「流心摩卡咖啡」則選用義式特濃咖啡融入奶泡製成的摩卡，加上法國莊園級巧克力軟芯，口感濃郁香醇。「美福淬月禮盒」以大器的紅色系禮盒印上俐落的時尚線條，勾勒出美福飯店新古典主義的典雅外觀，送禮體面也品味獨具。

今年首度推出的「靚月蛋黃酥禮盒」，嚴選醇香油潤的鹹蛋黃搭配四款內餡，分別有細緻綿密的「豆沙風味」、使用新鮮黑棗及紅豆蒸透後揉製而成的「棗泥風味」、與台灣最具特色的茶品「烏龍茶風味」，以及最受消費者歡迎的流心風味，四款蛋黃酥共8入每盒980元。禮盒設計則以搭配輕盈跳躍的玉兔為底與活潑的配色，提供今年中秋佳節贈禮新選擇。

中秋節必備的烤肉團聚活動，除了佳節團聚的氛圍，不可或缺的關鍵即是食材，台北美福延續往年好評，今年推出的「烤肉小滿漢組」，嚴選三款烤肉美味，分別有招牌明星商品－噶瑪蘭豬肉香腸，汁香味美，無論是使用煎或烤，烹調後口感十足，肉香滿滿。鹹香撲鼻的鹹豬肉，肥瘦均勻適中，經炭火慢慢炙烤後，口感軟Q而多汁。鮮活海味則挑選魷魚一夜干，不須額外調味，直接燒烤後即可入口。美福烤肉小滿漢組，海陸饗宴道道美味，凡購買即贈送時尚保冷袋。即日起至8月26日前訂購中秋禮盒，即享早鳥優惠。