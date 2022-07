香港女星樂宜(前藝名:洛兒、本名:廖樂宜)擁有34C性感上圍,曾參與節目《美女廚房》,外型甜美又敢穿敢秀的她被封為宅男、IG女神。最近她又秀出尺度爆表、布料超少衣服,可見她H形狀的小可愛上身,擠出南北半球,圓弧形狀的雙峰若隱若現,引來網友喊辣。

愛運動的樂宜平時常在網上分享爬山、游泳的紀錄,可見好身材其來有自,感情方面,她與富二代黃俊輝交往多年,期間一度分手,但近年又上演復合,去年6月男方過生日,樂宜便分享兩人到飯店美照,更分享情侶間的秘密情趣。

先前傳出樂宜和黃俊輝分手主因,是男方不滿她長期在網上曬火辣照進而吃醋,但兩人復合後,樂宜依舊照常分享性感影音,今年6月她受訪時更自曝許多網上分享玩水的照片都是由男友親自操刀拍攝,可見兩人確實已經為了此事和解,本月她將投入拍數位寫真集的工作,已經為此拍了好幾千張照片,有野性性感風、也有角色扮演,至於到時是否會挑男友所拍的照片選入寫真集中就請拭目以待。

寵粉的樂宜這陣子提前曬出幾張為了寫真集拍的照片,好讓大家可以開始期待,其中不乏她穿比基尼沖水的背影照,露出半個翹臀,還有穿上H型小可愛的照片,堅挺上圍呼之欲出,網友興奮回應說:「這衣服太犯規了」、「Support you as always 」、「真美」、「beauty & charm」。