有速食南霸天之稱的丹丹漢堡是許多遊客到台南必吃的美食，但一名人妻表示，嫁到台南22年，昨天（11日）是她人生第一次吃丹丹，也透露之前都沒吃過是因為不愛偏甜的食物，文PO出後不少在地人都自首其實很少吃丹丹，甚至有台南人住了48年都沒吃過，不過也有另一派人是死忠粉絲，開150公里的車只為吃一頓丹丹。

一名女網友在臉書「爆廢公社」說道，嫁到台南22年了，家住永康，附近就有丹丹漢堡分店，騎機車7分鐘就能到，每天接小孩上下學都會經過，之後丹丹搬家，距離她家又更近，騎車只需要3分鐘，但就是不會特別想去吃，直到昨天她終於第一次去吃丹丹，「好像不來吃都對不起丹丹了，丹丹成就解鎖。」

至於丹丹好不好吃，原PO表示，每個人口味不同，很難判斷是好吃還是不好吃，像她沒有特別愛吃甜，所以嫁到台南22年，並沒有很愛台南食物。

文一PO出後，不少丹丹愛好者調侃原PO，「妳再不吃，丹丹就要搬到妳家隔壁了」、「朋友說去台南不吃丹丹，肯定白去了，為了吃丹丹，甚至願意開150公里路程的車過去」、「常常專程從台中開車去台南，就為了丹丹」、「22年都沒吃過，妳怎麼對得起台南？我住高雄都會專程去仁德分店買了」。

然而在地人很少吃丹丹的舉動，引起許多台南人共鳴，紛紛留言：「「住台南48年還沒吃過丹丹」、「正港台南人，我超不愛吃丹丹，吃過的次數一隻手就數得出來」、「還好而已，50年來只吃過2次」、「我台南人，但無法接受丹丹的甜，吃過一次不會想再吃」。