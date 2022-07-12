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Welcome to the Trop! pic.twitter.com/6swIyqP9YM — Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) July 12, 2022

波士頓紅襪剛剛在美東戰績有起色，12日做客坦帕灣光芒就吞下敗仗。光芒全場14支安打，紅襪雖一度追平比分，但光芒後勁十足，包括張育成在第8局追擊的1分打點安打，終場以10比5殺退紅襪。這是張育成在光芒主場幫新東家敲出的首安（純品康納球場）。

此戰張育成未獲先發，光芒派出阿蘭達（Jonathan Aranda）守二壘，首局趁著紅襪菜投貝約（Brayan Bello）控球不穩，連續安打先敲下兩分。貝約前兩局投出4個保送，其中一次是觸身球，光芒迪亞茲（Yandy Díaz）、崔志萬等人適時敲安再打3分。

光芒使用牛棚車輪戰，連續多局出現失分，紅襪第5局將比數追到5比5平手。第6局又是迪亞茲長打敲下超前分，光芒前7局打完領先兩分。

第8局上半張育成登場，代替阿蘭達守備二壘，扛第4棒。紅襪投手瓦爾德茲（Phillips Valdez）正好８局下控球不靈，光芒敲出3安之後輪到張育成。

瓦爾德茲連續兩次以變速球攻擊張育成內角低處，張育成第一顆揮空，第二顆打擊出去成為左外野平飛安打！隊友拉米瑞茲（Harold Ramírez）回壘攻下第10分。這是張育成本季第3個打點，也是暌違將近1個月再度進帳打點，加盟光芒以來的8打數有3安打，近況相當好。

光芒與紅襪因為落後美東龍頭洋基太多，本季大概只能爭奪美聯外卡，紅襪47勝40負、光芒46勝40負目前分居外卡前兩名。