補教老師馮敬之解析指出，今年分科測驗歷史科試題難易適中，跟往年指考差不多，對考生來說，有讀書就會拿到分數，投資報酬率相當高。

馮敬之表示，今年歷史科圖表題不多，僅3圖1表，但剛往年不同的是，今年的3個圖題，考生一定要看圖才能找出答案，譬如第26題考在一次大戰期間，一個畫家親臨法國北部現場畫了一張震撼圖像，問士兵是遭到何種攻擊？圖中呈現每個士兵的眼睛都蒙著白布條，顯示他們是遭到毒氣攻擊。

馮敬之指出，第22題跟時事有關，問二戰後美國要求日本成立自衛隊的原因是什麼？答案是「冷戰開始，扶植日本以防堵共產黨」。

馮敬之指出，今年單選及多選題中，台灣史考6題、東亞史8題及世界史13題，世界史考得稍多。此外，過去指考歷史科選修範圍通常只考2至4題，今年一口氣考了6題，這告訴想考分科測驗的人，高三選修課程的內容一定要仔細讀。

馮敬之說，今年歷史科試題不難，預估頂標86分、前標82分，跟去年的86分、80分相較，變動不是太大。