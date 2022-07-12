林佳龍確定參選新北市長，他今到民進黨新北市黨部參加第一場在新北市的公開活動時表示，蔡英文總統用三點說服他，包括「我民調最高、我最能團結黨內、我最能打贏對手」 他沒有拒絕理由，他先前的規畫可適用台北，也可適用新北，台北有強棒出擊，新北缺一個母雞，他基於團隊需要，就戰鬥位置，整個台灣要贏，首都圈要贏，新北一定會贏。

林佳龍對於台北plus的12堂課還沒上完就轉戰新北表示，12門課適用台北，也適用新北，一開始規畫就是用大台北角度，強調首都圈區域聯合治理，以第7門課流域治理，淡水河匯集基隆河、新店溪、大漢溪、景美溪，不可能本位主義，要用全流域治理，他過去在台中治理綠川、柳川，都是要跨域，並跟中央合作，不要為了唱反調而唱反調，台北plus可以提出解決首都圈區域發展的對策，只是把新北這一塊講出來。

被指從陽明山看新北，林佳龍說，那天在陽明山從空中看的台灣，不會區分縣市，就像河川、山脈與生活圈也是如此， 新北發展有需要，蔡主席認為他最適合，他就二話不說，就像當時他去台中發展，台灣人有需要他就承擔責任，戰場在哪他就在哪。