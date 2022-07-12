52歲港星陳浩民和小他16歲的模特兒老婆蔣麗莎，於2011年結婚後，小倆口就在短短的5年內生了4胎，組成幸福的一家六口，日前還傳出老婆疑似懷上第5胎而引起網友熱烈討論，但隨後就遭蔣麗莎身邊的工作人員出面否認。而經常透過社群媒體與粉絲互動的蔣麗莎，近日也曬出一組與老公陳浩民在泳池邊嬉戲的甜蜜合照歡慶結婚11周年，但網友卻把焦點放在她的火辣身材上。

蔣麗莎在昨（11）日晚間11點，突然在微博上PO出一系列照片表示「711 vs 11周年」並標記老公陳浩民「我們」。而照片中，只見陳浩民穿著花襯衫搭配白T及短褲，戴著墨鏡坐在飯店房門外的泳池旁，手裡牽著老婆蔣麗莎；蔣麗莎則是穿著一件胸口及腰部以不規則挖洞的白色高衩泳裝，站在門邊擺出POSE，使豐滿的上圍及火辣水蛇腰若隱若現，一雙修長又白皙的美腿也一覽無遺。

網友看到後忍不住驚嘆「這身材也太好了，11周年快樂」、「人瘦胸竟然不瘦，太羨慕了」、「你這女人太牛了」、「Lisa姐身材好好」、「這身材太絕了」、「這身材連我這一個女的看了都愛」、「身材沒話說」、「生4胎身材這樣太不合理了」、「不科學的身材」、「這身材到底如何辦到的」、「生4個孩子沒有妊娠紋，真是太羨慕這體質了」 火辣身材意外成為網友討論的焦點。