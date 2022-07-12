幹事長鄭運鵬表示，雖然賴副是以個人身分前往，但他認為個人身分就是外交身分，就是台灣的特使。（葉書宏攝）

書記長陳歐珀表示，賴副赴日弔唁代表台日兩國關係邦誼已經深化到親如親友家屬。（葉書宏攝）

日本前首相安倍晉三的葬禮今（12日）舉行，副總統賴清德昨由駐日代表謝長廷陪同前往位於東京的安倍府邸弔唁，民進黨立院黨團今開「台日邦誼情如親友」記者會，幹事長鄭運鵬表示，雖然賴副是以個人身分前往，但他認為個人身分就是外交身分，就是台灣的特使，歷任總統過境美國就是入境美國，兩國特殊處境有必要做一些適當的安排，但全世界可以看到兩國關係到達一個層次，情如親友。

鄭運鵬與民進黨立院黨團書記長陳歐珀在記者會中細數台、日雙方友好互助的過程，包含地震賑災互助、疫苗、甚至幫台灣在國際上發聲。鄭運鵬指出，不管政府、政黨、民間，台日都是情同親友、家屬的關係，雖然雙方都表達賴副是以個人身分前往安倍靈堂和家中致意，但賴清德是副總統，其個人身分就是外交身分，就是台灣特使，就像歷任台灣政要、總統過境美國就是入境美國。

鄭運鵬也提及，台灣因為中國打壓，有為難之處，賴副能以親友身分前往靈堂不用排隊，直接進入致哀，這都是賴副、台灣政府和安倍及其家屬、自民黨、日本政府長期累積的成果，代表兩國關係到了另一個層次，情如親友，對於兩國關係而言非常深刻。

鄭運鵬說，賴副赴日讓全世界看到台日兩國關係是非常深厚的，公開表達情如親友、關係深化，也表示安倍對於兩國理想、理念、政策，即使他逝世，日方也會透過實際行動關心、照顧台日兩國的關係，表達最大的遺憾，這次不幸事件讓兩國關係更進一步發展，相信兩國關係會越來越深化。

陳歐珀表示，賴副赴日弔唁代表台日兩國關係邦誼已經深化到親如親友家屬，台灣各界紛紛懷念追思安倍，朝野政黨領袖都追思悼念，更加證明安倍是台灣人最友好的朋友，台日邦誼是外交很重要的一環，台灣的外交關係會更穩固。