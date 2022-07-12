賓士汽車周一表示，受到供應鏈問題和中國新冠疫情相關的封鎖措施影響，公司第二季銷售明顯下滑。

賓士指出，第二季總共交出了49萬輛乘用車，較去年同期銳減了16%。而今年上半總共出貨99.8萬輛汽車，年減亦達到16%。

第二季的銷售衰退在中國尤其明顯，該賓士最重要銷售市場大幅衰退了25%，僅賣出16.37萬輛車。

由於新冠封鎖措施，第二季亞洲地區銷售減少20%，歐洲減少10%，北美則小幅減少3%。

然而賓士也維持了對2022年的前景展望，銷售將會小幅增加。賓士發言人表示，2022年銷售指引仍然有效，估將比去年微幅成長。

賓士銷售主管Britta Seeger說，儘管有通膨上漲的不利因素，但客戶需求仍維持在高檔。

Seeger進一步說明出，這在頂級豪華車款尤其明顯，例如Maybach車款和EQ系列的電動車，仍相當地受到顧客歡迎。

在銷售規模較小的Vans廂型商務車上，仍維持低於去年同期的銷售水準，第二季在全球賣出約10萬輛。

賓士汽車將在7月27日公布財報。